Venezuela: caracas aprueba la amnistía; madrid pide a la UE que levante sanciones

El texto fue fuertemente cuestionado por la oposición al gobierno chavista, pero aplaudido por el gobierno de Madrid, que ha liderado la reconciliación en el país caribeño durante años.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ya anunció que solicitará formalmente a la Unión Europea que levante las sanciones contra Caracas porque, enfatizó, "la UE debe enviar una señal de que vamos por buen camino".

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, en declaraciones a CNN en español, si bien no mencionó las sanciones, también afirmó claramente que, en su opinión, la situación en Venezuela "ahora parece mejor".

Una medida aprobada en tiempo récord —menos de un mes— que afecta a cientos de personas juzgadas o condenadas por delitos relacionados con su actividad política, así como a las perseguidas y obligadas al exilio, desde el intento de golpe de Estado de abril de 2002 hasta finales de 2025. Este es un paso muy esperado por la administración estadounidense, que en las últimas semanas ha forjado vínculos cada vez más fuertes con los sucesores de Nicolás Maduro.

"Debemos saber pedir y recibir perdón", añadió Rodríguez inmediatamente después de la votación, expresando su esperanza de que el país aprenda a "convivir democrática y pacíficamente".

Este llamado a la unidad nacional fue rechazado por la oposición: según el presidente electo Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado en Madrid, no puede haber "reconciliación duradera sin memoria ni rendición de cuentas".

La oposición teme que la ley pueda borrar la culpa de los responsables de violaciones de derechos humanos, bloqueando permanentemente cualquier proceso adecuado para esclarecer la verdad. Pedro Urruchurtu, director de relaciones exteriores de VenteVenezuela, el partido de María Corina Machado, también calificó la ley de "ilegítima".

"Ahora, a pesar de ser inocente, debo entregarme y admitir que soy un terrorista falsamente acusado por el régimen", atacó en redes sociales. Esta ley "es una trampa para ganar tiempo y revictimizar a los perseguidos. Peor aún, obliga a las víctimas a disculparse con sus verdugos", afirmó Urruchurtu.

Juan Pablo Guanipa, colaborador cercano de la Premio Nobel de la Paz, utilizó el mismo tono. Al recuperar la plena libertad, calificó la ley de "farsa". "Esto", añadió, "pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y excluir a muchos de nuestros hermanos y hermanas que permanecen injustamente tras las rejas".

Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, expresó una opinión más matizada. Reconoció los avances logrados, pero pidió que se sigan esforzando para garantizar la libertad de todos los presos políticos y, sobre todo, "para desmantelar el sistema represivo". (ANSA).