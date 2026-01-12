Venezuela: Caracas asegura que liberó a 116 presos políticos, ONGs lo desmienten

El contraste de cifras ha intensificado la angustia de cientos de familias que mantienen vigilias permanentes desde el jueves último, frente a centros de reclusión como "El Rodeo I" y "El Helicoide". Con velas, pancartas y oraciones, los familiares pernoctan a las puertas de las prisiones ante una promesa oficial que no termina de materializarse por completo.

Las excarcelaciones ocurren en un momento de quiebre institucional tras la captura de Nicolás Maduro y el ascenso de un gobierno interino bajo la mirada de Washington. El pasado jueves, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunció un proceso "significativo" de liberaciones como un "gesto de paz". Sin embargo, los activistas denuncian que las salidas se producen "a cuentagotas".

El presidente Donald Trump, por redes sociales, terció en el tema planteando que la liberación de presos políticos es una condición puesta por Washington al gobierno interino que encabeza Delcy Rodríguez, en Caracas.

La ONG Foro Penal, con amplia experiencia en documentación y acompañamiento judicial, reporta solo 24 liberaciones verificadas durante la madrugada de este lunes, incluyendo a los ciudadanos italianos Alberto Trentini y Mario Burl•, con lo cual suman -según la organización- poco más de 40 excarcelados desde que se inició el proceso.

Justicia, Encuentro y Perdón, otra organización en el terreno, tenía documentados 1.082 presos políticos antes de las declaraciones de Jorge Rodríguez, con lo cual la cifra de 116 dada por las autoridades representan apenas alrededor del 10% del total de detenidos.

Entretanto, la falta de un listado público y oficial mantiene en vilo a los familiares, en vigilia las 24 horas en las afueras de los centros de detención. (ANSA).