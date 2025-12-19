Venezuela: Caracas asegura tener operaciones petroleras normales

El Gobierno de Venezuela ratificó la continuidad de sus operaciones petroleras y sostuvo contar con capacidad productiva, en respuesta a las recientes medidas anunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, que incluyen un "bloqueo total" a buques sancionados por EEUU que transiten desde o hacia la nación suramericana.

La vicepresidenta ejecutiva y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, encabezó una reunión estratégica con viceministros del sector y la junta directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Durante el encuentro, Rodríguez aseguró que existen planes diseñados para "garantizar la continuidad operativa en todos los procesos" y fortalecer la producción en áreas clave de la industria.

"El motor de hidrocarburos mantiene su marcha ininterrumpida y soberana frente a las pretensiones colonialistas del norte", señaló un comunicado oficial de la Vicepresidencia, subrayando la capacidad de resistencia del sector energético, corazón de la economía venezolana, ante la presión internacional.

Por su parte, el presidente Nicolás Maduro se pronunció sobre el asedio naval y las tensiones con Washington, enfatizando que Venezuela ha desarrollado una actuación autónoma, capaz de sortear las restricciones externas.

Según el mandatario, el país ha logrado adaptarse a las sanciones mediante el ingenio nacional.

Durante el primer gobierno de Trump, en 2019, la Casa Blanca decretó amplias sanciones administrativas contra el régimen de Maduro, que afectaron las operaciones de producción y logísticas de PDVSA y las financieras de la industria petrolera y del propio Banco Central de Venezuela.

"Hemos aprendido a vivir hacia adelante, a resolver hacia adelante, con innovación y creatividad", afirmó Maduro, quien reiteró que los derechos sobre los recursos energéticos del país son "irrevocables e irrenunciables".

Pese a las advertencias de la administración estadounidense, Caracas busca proyectar una imagen de normalidad operativa, apoyada en la cooperación con socios internacionales y la movilización de carga hacia mercados asiáticos, reafirmando su estrategia de resistencia económica en un escenario de confrontación geopolítica.

Medios locales destacaron que este jueves partieron dos buques petroleros desde Venezuela con destino a China. Se trata de embarcaciones que no están sancionadas por Estados Unidos.

