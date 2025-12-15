Venezuela: Caracas califica de "hostilidad estéril" sanciones de la UE

Esta fue la airada respuesta del gobierno de Nicolás Maduro tras hacerse oficial en Bruselas la extensión de la política de sanciones hasta inicios de 2027.

En un comunicado difundido este lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la administración de Nicolás Maduro tildó la decisión de Bruselas como "ilegítima, ilegal y contraria al Derecho Internacional", así como a los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.

Venezuela argumentó que, tras años de vigencia, la política de sanciones de la UE ha demostrado ser un "rotundo fracaso", deteriorando las relaciones diplomáticas y confirmando la "irrelevancia creciente" del bloque como actor internacional capaz de actuar con racionalidad y respeto a la soberanía.

Las sanciones europeas, introducidas en 2017 por el "deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos" en Venezuela, incluyen la congelación de activos y prohibiciones de viaje para 69 individuos vinculados al Gobierno, quienes son el objetivo de esta nueva prórroga.

(ANSA).