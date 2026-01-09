Venezuela: "Caracas colabora, cancelé un segundo ataque", Trump

"Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como muestra de 'la búsqueda de la paz. Este es un gesto muy importante e inteligente. Estados Unidos y Venezuela están trabajando bien juntos", escribió Trump en su red social Truth.

"Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques previamente planeada, que ya no parece necesaria", agregó, pero advirtió que "los barcos permanecerán en posición por razones de seguridad", en alusión al gran despliegue en el Mar Caribe de unidades estadounidenses.

Pese a las palabras de Trump, Delcy Rodríguez subrayó que Venezuela no está "subordinada ni sumisa" a Estados Unidos.

"Nadie se ha rendido. Aquí no gobierna ninguna potencia extranjera", declaró Rodríguez, que sostuvo que durante la operación militar estadounidense del 3 de enero, que provocó al menos 100 víctimas, entre ellas 32 militares cubanos, "se luchó por la patria".

La presidenta interina participó en una solemne ceremonia de ascensos y honores en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, dedicada a los "mártires y héroes" caídos y a los heridos.

Rodríguez también rindió homenaje a los combatientes cubanos, llamándolos "héroes de la patria de Simón Bolívar", y afirmó que "la patria es humanidad" y no se basa en "historias de traidores ni cobardes".

La ceremonia, acompañada por fuego de artillería, contó con la presencia del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y del canciller cubano, Bruno Rodríguez, quienes hablaron de la "sangre compartida" entre ambos pueblos en la defensa de la revolución bolivariana.

La postura de la presidenta interina se produce en medio de una creciente tensión política y diplomática. Si bien el gobierno ha anunciado la liberación de varios presos políticos, acentúa la coordinación con La Habana, un aliado histórico del chavismo. (ANSA).