Venezuela: Caracas comienza a recuperar conectividad internacional

La aerolínea panameña, pieza clave en la conexión de Venezuela con el resto del continente en vista de la escasa oferta de vuelos internacionales, anunció que hubo una mejora en las condiciones operativas del espacio aéreo en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, ubicado a 40 kilómetros de Caracas y principal aeródromo del país.

El restablecimiento de los vuelos de Copa se ejecutará de forma gradual. A partir del martes 13, iniciará una frecuencia diaria, a la que se sumará un segundo vuelo a partir del 16 de enero. En medio de la tensión por las restricciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos, advirtiendo sobre vuelos militares en la zona aérea del aeropuerto de Maiquetía, Copa inició operaciones desde Maracaibo, que se mantendrán activas.

Este anuncio marca un punto de inflexión para la conectividad del país, que cerró 2025 con fuertes restricciones tras las alertas emitidas por EEUU y la suspensión de licencias a diversas compañías extranjeras, cuando aún Nicolás Maduro era presidente de Venezuela.

Medios de prensa en Caracas han reseñado que varias empresas evalúan retomar sus operaciones y que mantienen conversaciones con el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

