Venezuela: Caracas da una clara señal y libera presos políticos

Este anuncio reavivó de inmediato la esperanza en Italia sobre el destino de Alberto Trentini, quien lleva más de 400 días recluido en cárceles de Caracas. También generó esperanzas sobre el destino de más de 25 venezolanos recluidos en el país sudamericano.

Esto es especialmente cierto considerando que ya se ha informado de la liberación de varios ciudadanos europeos: seis españoles, según confirmó el gobierno en Madrid.

Dentro del "número importante" de presos políticos liberados por Venezuela hay cinco españoles, confirmó la cancillería del país europeo este jueves. Se trata de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, señaló el canciller, José Manuel Albares.

El gobierno de España dijo recibir la decisión de la liberación "como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela" en un comunicado de la Cancillería, en el que recordó que España mantiene "relaciones fraternales con el pueblo venezolano". El gobierno de Pedro Sánchez había pedido esta semana al gobierno interino de Delcy Rodríguez la liberación de los presos españoles.

Según la cadena pública TVE, dos de ellos habían sido acusados de ser agentes de inteligencia españoles y de formar parte de una conspiración para asesinar a Maduro organizada por la CIA.

También se ha liberado al menos a un italiano recluido en cárceles del país caribeño. Según varias fuentes confiables, se trata del empresario Luigi Gasperin, de setenta años. La posible liberación de otros italianos, según informes, está pendiente de que se completen los trámites.

La respuesta de Washington fue inmediata. La liberación de detenidos en Venezuela es un "ejemplo" de la "influencia" de Donald Trump, dice la Casa Blanca.

"Con el fin de promover la convivencia pacífica, el Gobierno Bolivariano y las instituciones estatales han decidido liberar a un número significativo de ciudadanos venezolanos y extranjeros, y este proceso está en marcha", anunció el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, hermano de la líder interina Delcy Rodríguez.

Este es un momento delicado para el chavismo, en medio de estallidos antioccidentales e intentos de dialogar con Estados Unidos para superar sin contratiempos la abrupta salida de Nicolás Maduro, manteniendo al mismo tiempo la continuidad del gobierno del país.

Entre diciembre y principios de enero, las autoridades de Caracas ya habían liberado a unas 200 personas detenidas durante las protestas contra la reelección de Maduro. Sin embargo, esta es la primera liberación de presos políticos decidida por el nuevo gobierno desde la redada estadounidense contra el líder del régimen.

En Roma, la atención se ha centrado en Trentini, el cooperante veneciano arrestado el 15 de noviembre de 2024 en el estado de Apure, sin cargos formalmente, mientras trabajaba para la ONG Humanidad e Inclusión, y posteriormente recluido en la prisión de máxima seguridad El Rodeo de la capital. Durante estos más de 400 días de detención, las autoridades italianas de todos los niveles —gubernamentales, diplomáticos e inteligencia— han trabajado entre bastidores para traerlo de vuelta a casa, en condiciones extremadamente difíciles, lidiando con un régimen que Roma no reconoce como legítimo y que se vale de la llamada diplomacia de los rehenes para obtener indemnizaciones.

En este proceso, ha habido un diálogo frecuente con el gobierno estadounidense: varias llamadas telefónicas entre el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, y su colega Marco Rubio, con Washington garantizando su pleno compromiso.

Un posible avance en este expediente comenzó a discutirse tras la salida de Maduro de la escena política. El propio Tajani estimó que la nueva presidenta Delcy Rodríguez podría ser "más flexible que en el pasado" y también tener un gesto positivo hacia los detenidos por la policía. Y, de hecho, algunas señales han comenzado a surgir desde Caracas: el llamado de la oposición (encabezada por Corina Machado) a una amnistía general para todos los presos políticos ha sido compartido por algunos sectores del régimen.

Según el último informe de la ONG Foro Penal, hay 863 presos políticos en Venezuela, 86 de los cuales son ciudadanos extranjeros o tienen doble nacionalidad. Además de Trentini, hay otros 27 compatriotas (algunos con doble nacionalidad) implicados por motivos relacionados con la política, la actividad profesional o la expresión de opiniones consideradas inoportunas para el régimen. (ANSA).