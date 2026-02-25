Venezuela: caracas denuncia apertura de una valija diplomática en Panamá

En un comunicado, Gil recordó que las valijas diplomáticas "no pueden ser abiertas ni retenidas bajo ninguna circunstancia", de conformidad con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, que "establece claramente la inviolabilidad" de este instrumento utilizado para el envío y la recepción de documentos oficiales entre embajadas.

"Este acto constituye una violación directa y flagrante" del tratado internacional, que "crea un precedente peligroso que compromete la seguridad jurídica de nuestras misiones y atenta contra el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en territorio panameño".

Caracas "exige plenas garantías de no repetición" y llama a las autoridades panameñas a "respetar estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular", especialmente ante la voluntad expresada por ambos gobiernos de reactivar los servicios consulares (ANSA).