Venezuela: Caracas denuncia como "grotesca amenaza" la orden de Trump

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció la noche del martes que estas acciones representan una agresión directa a la soberanía nacional y pidió un rechazo unánime por parte de la comunidad internacional.

La reacción de Caracas surge tras el anuncio de Trump del martes, en el que ordenó el despliegue de activos militares para interceptar y bloquear el tránsito de crudo venezolano en aguas internacionales, de aquellos buques previamente sancionados por Estados Unidos.

El mandatario estadounidense justificó la medida como un paso decisivo para "cortar el flujo de recursos" al gobierno de Nicolás Maduro, intensificando la política de presión máxima contra Caracas, desde que en agosto pasado se activara un despliegue naval y militar estadounidense en el sur del Mar Caribe.

"Venezuela no se dejará amedrentar por potencias imperiales", afirmó Rodríguez, quien adelantó que el país activará todos los mecanismos diplomáticos y de defensa para salvaguardar sus activos y el derecho al libre comercio.

Según la funcionaria, esta estrategia de Washington busca profundizar el sufrimiento de la población civil al impedir la exportación de petróleo, lo que calificó como una violación flagrante del derecho internacional.

El anuncio de Trump marca una escalada sin precedentes en las sanciones económicas, elevando la tensión en el Caribe. Lo que se inició como una acción contra el narcotráfico, según la versión de la Casa Blanca, devino en una estrategia que busca un cambio de régimen en Venezuela. (ANSA).