Venezuela: Caracas excarcela a presos políticos europeos

En la madrugada de este viernes fueron liberados extranjeros de Irlanda, Rumania, Albania, Ucrania y Países Bajos. Aunque sin confirmación oficial de esos países, en tanto la República Checa y Alemania sí dieron información oficial sobre estos casos, y medios digitales los reseñaron en Caracas.

La República Checa confirmó la liberación de Jan Darmovzal, un ciudadano checo arrestado en 2024 bajo acusaciones falsas de conspirar para asesinar a Maduro y derrocar al gobierno chavista. El ministro de Exteriores checo, Petr Macinka, anunció la noticia en una rueda de prensa, destacando que la detención fue "ilegal" y sin juicio justo.

Paralelamente, Alemania reportó la excarcelación de tres de sus nacionales, calificados como presos políticos. El ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, expresó alivio por la medida, considerándola "un paso en la dirección correcta" hacia relaciones más constructivas con Venezuela.

Sin embargo, el periodista venezolano Luis Carlos Díaz criticó en redes sociales que estas excarcelaciones reconozcan implícitamente que el chavismo mantenía "rehenes", exigiendo libertad para todos los presos políticos.

El gobierno de Rodríguez ha sostenido que desde Navidad liberó a 406 presos políticos, de un total de 1.082 que estimaba la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, para fines de 2025.

Sin embargo, este jueves no hubo excarcelaciones y la ONG Foro Penal había contabilizado apenas 84 casos.

El gobierno no ha dado a conocer una lista de excarcelados como demandan ONGs y familiares de los detenidos. Desde hace una semana, y la madrugada de este viernes se repitió la silenciosa protesta civil, decenas de familiares de presos políticos permanecen a las puertas de los sitios de reclusión.

Finalmente, un ciudadano francés excarcelado a fines del año pasado, Camilo Castro, denunció este jueves ante la ONU en Ginebra torturas físicas y psicológicas sufridas durante 143 días en la prisión El Rodeo I, catalogada como un "sitio de vergüenza" del régimen.

Castro instó a la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. (ANSA).