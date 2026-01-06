Venezuela: Caracas militarizada tras asunción de Rodríguez y decreto de excepción

La tensión escaló a la medianoche de este lunes, cuando el ministro del Interior, Diosdado Cabello, máximo responsable de los organismos de seguridad, difundió un video en redes sociales, que fue rápidamente replicado por el aparato oficial de propaganda.

En las imágenes, Cabello aparece rodeado de efectivos policiales armados con fusiles de asalto, anunciando el inicio de patrullajes intensivos en todo el territorio nacional para "garantizar la paz".

Simultáneamente, residentes de la capital venezolana reportaron el despliegue de tanques de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el cuerpo militarizado encargado del orden público.

Los uniformados retienen a transeúntes o conductores de vehículos y revisan sus teléfonos móviles, buscando mensajes de apoyo a los ataques de Estados Unidos y la captura y extracción del depuesto gobernante Nicolás Maduro.

En otras ciudades del país, como Maracaibo y Barquisimeto, según residentes, ha comenzado a observarse un mayor despliegue policial, pero sin la movilización de los tanques de la GNB.

La presencia de armamento pesado y el control estricto de la movilidad urbana han generado un clima de incertidumbre en la población, mientras el gobierno interino consolida su control operativo bajo el nuevo marco de excepción. (ANSA).