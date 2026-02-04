Venezuela: Caracas no podrá comerciar con países adversarios de EEUU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió la Licencia General 47 que autoriza la exportación, venta y suministro de diluyentes de origen estadounidense a Venezuela.

Destaca el portal Bitácora Económica, que esta medida permite por primera vez el procesamiento de crudo pesado venezolano dentro del país utilizando estos componentes esenciales, que facilitan el transporte y refinación del petróleo extra pesado de la Faja del Orinoco.

Esta licencia, según analistas del sector petrolero, representa un significativo alivio a las sanciones impuestas previamente, permitiendo contratos con el Gobierno venezolano, la estatal Petróleos de Venezuela y sus filiales, siempre que se rijan por leyes estadounidenses y resuelvan disputas en tribunales de EE.UU.

La licencia estadounidense, asimismo, prohíbe pagos en canjes de deuda, oro o criptomonedas como el Petro, y transacciones con entidades de Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China.

Para analistas del sector energético, esta autorización potenciará la producción de crudo venezolano, en la actualidad con ligeras variaciones en torno al millón de barriles por día.

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de crudo, pero tiene severos cuellos de botella en el procesamiento.

Expertos estiman que, si se materializan las inversiones proyectadas por Washington en Venezuela, el país sudamericano podría restaurar su capacidad de exportación que superó los tres millones de barriles diarios antes de Hugo Chávez llegara al poder en 1999. (ANSA).