Venezuela: caracas recupera su conectividad aérea incluyendo Europa

La compañía colombiana Avianca será la primera en retomar operaciones desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, a 40 kilómetros de Caracas, este jueves 12 de febrero. Luego le seguirán LATAM, las europeas Air Europa (progresivamente desde el 17 de febrero), mientras que Plus Ultra y Turkish Airlines reiniciarán el 3 de marzo.

La brasileña GOL anunció que retoma sus vuelos a Maiquetía el 8 de marzo y la portuguesa TAP para el 30 de marzo.

El aeropuerto de Maiquetía había quedado prácticamente sin vuelos internacionales regulares desde noviembre de 2025, tras una alerta de la FAA estadounidense que recomendó extremar precauciones en el espacio aéreo venezolano debido a la conflictividad entre Caracas y Washington, incluyendo despliegue militar en el Caribe, lo que derivó en suspensiones masivas por riesgos de seguridad y revocación de permisos.

La reactivación se produce en el contexto de la apertura posterior a la captura de Nicolás Maduro en enero y anuncios de normalización de relaciones aéreas entre el gobierno interino venezolano y Estados Unidos.

No obstante, aunque hay anuncios preliminares de varias compañías, todavía se desconoce cuándo se retomarán vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos, que permanecen suspendidos desde 2019 por sanciones y tensiones bilaterales.

(ANSA).