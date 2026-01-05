Venezuela: caracas retoma la normalidad tras el ataque de EEUU

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 05 GEN - Las actividades habituales de los venezolanos comenzaron a ser retomadas este lunes tras el fin de semana de eventos cinematográficos, tal como lo definió un profesor en Caracas.

La capital y las principales ciudades de Venezuela retomaron sus actividades comerciales, con servicios de transporte un tanto reducidos, pero sin anomalías en las dinámicas citadinas.

El ataque de Estados Unidos la madrugada del sábado, seguido de la confirmación de que había sido capturado y llegado a Nueva York el depuesto gobernante Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, junto a la decisión de la Casa Blanca de trabajar junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, constituyeron una seguidilla de eventos que muchos venezolanos están aún procesando.

"Ninguno de los pronósticos de expertos se cumplió. Quién iba a decir que lunes teníamos a Maduro en el poder y hoy lunes a Delcy, y eso gracias a Donald Trump", comentó a ANSA el profesor universitario jubilado Jesús Sánchez.

Sin embargo, pasado el fin de semana de "eventos cinematográficos" como sostiene este docente venezolano, las personas han regresado a sus actividades este lunes.

"Saliendo del barrio (favela) había mucha gente yendo a sus trabajos. Lo que había eran pocas busetas (ómnibus de tamaño chico)", comenta Rosa Martínez, una mujer adulta que se dedica a la limpieza de oficinas en la capital venezolana.

En Caracas el servicio de transporte subterráneo, que depende del ejecutivo nacional, funciona normalmente. Mientras que autobuses y microbuses (busetas) están pero en menor número.

"Estamos como cualquier 5 de enero con poco movimiento", comenta por su parte la periodista Margot Martínez.

En Venezuela existe un feriado informal hasta el Día de reyes (6 de enero) y las actividades comerciales, industriales y profesionales retoman el 7 después del receso navideño.

"La gran sorpresa es que Maduro antes de que se lo llevaran nos dejó un aumento en los pasajes", dice Rosa al contestar las preguntas de ANSA. Efectivamente entre los últimos decretos firmados por Maduro está el incremento del transporte urbano, que entró en vigencia el 1 de enero.

Los centros comerciales abrieron sus puertas, pero con pocos visitantes y los almacenes de abarrotes y supermercados operan con normalidad. Surtir gasolina se hace sin dificultad.

Este domingo el ministro de Defensa Vladimir Padrino López junto al alto mando hizo un llamado a ciudadanos, industriales y comerciantes a que retomarán las actividades habituales desde este lunes. El sector castrense le ha dado un respaldo total a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia de forma interina tras decisión del Tribunal Supremo de Justicia.

"Los militares dijeron que trabajemos normalmente, qué más vamos a hacer", dice Rosa mientras se encamina a su lugar de trabajo.

Entretanto, entre los venezolanos sigue reinando el silencio en lugares públicos. Muchos se muestran concentrados viendo noticias en sus móviles pero evitan hacer comentarios en voz alta. "En la buseta nadie habla de política, menos hablar de que los gringos se llevaron a Maduro", resume la señora que limpia oficinas en Caracas.

La Liga Profesional de Béisbol de Venezuela, el deporte rey en el país sudamericano, anunció que este 6 de enero dará inicio a la serie semifinal, el round robin, tras haberlo aplazado, ya que debía iniciarse justamente el sábado 3 de enero.

Pero no todo apunta a la normalidad, este lunes la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, solicitó en nombre de los estudiantes la suspensión o flexibilización de las actividades académicas y administrativas debido a la situación de incertidumbre política que vive el país. (ANSA).