Venezuela: Caracas, "sabemos dónde se esconde opositora Machado"

Maturín, 10 AGO - El ministro venezolano de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró conocer el paradero de la líder opositora María Corina Machado, quien lleva ocho meses escondida desde su última manifestación el 9 de enero en Caracas.

En una alocución la noche del sábado en la televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV), desde Maturín, capital del estado nororiental de Monagas, Cabello afirmó tener "información muy clara" sobre su escondite, vinculándolo con la incautación de explosivos: 1137 cajas con 54.000 unidades de cargas vacías, 35 rollos de cordón detonante y al menos 125 detonadores, halladas en dos bodegas de Maturín, lo que resultó en ocho arrestos.

El número dos del gobierno del presidente Nicolás Maduro calificó el material de "extremadamente poderoso" y pretendía perjudicar al pueblo venezolano, denunciando "una escalada terrorista por parte de bandas del narcotráfico" con "apoyo directo de Estados Unidos".

Esta semana, Washington aumentó la recompensa por Cabello y Maduro, buscados en Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo, a US$75 millones: US$25 millones por el ministro del Interior y US$50 millones por el presidente de facto.

