Venezuela: Caracas se abre a la UE, cae el riesgo país

En el plano diplomático, la nueva presidenta Delcy Rodríguez expresó su disposición a "avanzar hacia una nueva agenda" con la Unión Europea, el Reino Unido y Suiza, durante un encuentro celebrado en Caracas con los encargados de negocios de las respectivas misiones en el país sudamericano.

"Con respeto y en condiciones de igualdad entre los Estados, estamos dispuestos a avanzar hacia una nueva agenda, un programa de trabajo intenso para el bienestar de ambos pueblos", afirmó el canciller venezolano Yván Gil.

También se registran pequeños avances en el terreno económico. Según JP Morgan, tras la captura de Nicolás Maduro se desplomó el indicador de riesgo país de Venezuela.

El índice EMBI, que mide el desempeño de los títulos de deuda externa emitidos por países en desarrollo, cayó de forma abrupta hasta los 8.898 puntos básicos, el nivel más bajo de los últimos años. Antes del operativo estadounidense, el riesgo país venezolano se ubicaba en 12.764 puntos.

Pese a la caída de más de 3.800 puntos, los analistas advierten que el indicador sigue siendo el más alto de América Latina, muy por encima de economías como las de Argentina o Bolivia.

El mercado continúa incorporando un "premio por incertidumbre" vinculado a la fragilidad del gobierno interino y al deterioro de las infraestructuras de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la principal fuente de divisas del país, factores que mantienen a Venezuela como un destino aún vulnerable para la inversión extranjera.

El operativo de Estados Unidos provocó además una reacción inmediata en los mercados: los bonos soberanos se apreciaron más de 30% en un solo día, a la espera de una transición institucional y de una eventual reapertura del sector petrolero.

(ANSA).