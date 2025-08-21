LA NACION

Venezuela: Caracas, “si EE.UU. ataca, golpearemos a opositores”

Cabello, “quien invoque invasiones se lo tratará como a enemigo”

"Si algo sucede aquí, iremos a buscar a aquellos que pidieron invasiones, bloqueos y sanciones contra nosotros.

Sabemos sus nombres, dónde están, qué hacen. Quien invoca sanciones y bloqueos será considerado un enemigo", declaró durante su programa en la televisión estatal.

En la ocasión, Cabello redujo los rumores sobre el supuesto despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Mar Caribe, definiéndolos como parte de una "campaña psicológica" promovida por sectores de la oposición que "venden humo".

"Ya hemos resistido a muchos ataques y muchas veces la derecha nacional e internacional ya ha anunciado nuestro fin para el día siguiente" y luego no pasó nada, afirmó. (Ansa).

