Venezuela: caracas una incógnita para Kiev, pasos adelante en seguridad

Mientras tanto, Donald Trump volvió a advertir a Vladimir Putin que "no está contento" con él, porque "está matando a demasiadas personas". La pelota está ahora en el campo de los líderes de los Dispuestos, que se reunirán en París el 6 de enero para seguir avanzando. Giorgia Meloni también volará a la capital francesa.

La primera reunión del año sobre Ucrania contó con la participación de asesores de Seguridad de quince países (Fabrizio Saggio por Roma) y representantes de la UE y la Alianza Atlántica, quienes se juntaron con emisarios de Volodímir Zelenski, encabezados por Rustem Umerov. Durante las conversaciones, se informó, no hubo ecos de la acción estadounidense en Caracas. La cita no produjo avances significativos, pero sirvió, sin embargo, para revisar los "documentos marco" del último borrador del plan de paz, "incluidas las garantías de seguridad", así como "la secuencia de los próximos pasos conjuntos", declaró Umerov.

Los ucranianos destacaron los avances logrados con Estados Unidos a nivel bilateral. El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andriy Khnatov, informó a sus socios que Kiev y Washington habían acordado un documento militar de cuatro capítulos que detalla los mecanismos de apoyo a Ucrania y sus Fuerzas Armadas, incluyendo las adquisiciones y la modernización militar. Este documento se centra en la supervisión del cumplimiento de los pactos y las medidas que deben adoptar las partes en caso de incumplimiento. Ahora, Ucrania busca coordinar rápidamente nuevas medidas de apoyo con otros países. Incluso se discutió en Kiev un paquete de medidas para fortalecer la economía ucraniana.

Volodimir Zelensky asistió a los encuentros: "Compartimos todos los documentos necesarios para una resolución pacífica de la guerra", algunos "aún están pendientes de finalización", declaró el líder ucraniano, y agradeció a sus socios por "no dejarnos solos".

Los próximos pasos serán una reunión del Estado Mayor Conjunto el día 5, seguida de una cumbre de líderes al día siguiente, para intentar coordinar las contribuciones de los miembros de la Coalición de los Dispuestos al sistema de garantías de seguridad para Ucrania. "Y si Rusia bloquea la diplomacia, seguiremos defendiéndonos", advirtió el presidente ucraniano.

En tanto, el propio Zelenski continuó su reorganización interna para fortalecer el gobierno en esta etapa crucial. Tras nombrar al jefe de la inteligencia militar Kyrylo Budanov al frente de la Oficina Presidencial, en sustitución de Andriy Yermak, y nombrar a Mykhailo Fedorov como ministro de Defensa, el puesto de Energía también fue cubierto. El exministro de Defensa Denys Shmyhal asumirá este crucial ministerio: "Es importante que tras cada ataque ruso podamos restaurar rápidamente lo destruido y que el sector energético se desarrolle de forma sostenida", enfatizó el jefe de Estado, y recalcó que Shmyhal es la persona adecuada. (ANSA).