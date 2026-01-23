Venezuela: cardenal Porras pide liberación de presos políticos

El llamamiento se realizó durante una misa en la Iglesia de la Anunciación del Señor.

En su homilía, Porras hizo un llamado a la responsabilidad colectiva ante los abusos que "sólo conmocionan nuestras conciencias cuando se hacen públicos".

"Cuántos presos políticos, cuántas personas torturadas, cuántas obligadas a irse, y sin embargo lo vivimos como algo que no nos concierne", afirmó.

El cardenal también ofreció una autocrítica inusual de la jerarquía eclesiástica, reconociendo que también pueden existir errores y contradicciones dentro de la Iglesia. Según Porras, estas deficiencias no deben ocultarse, sino transformarse en un compromiso concreto para defender a quienes ven violados sus derechos. (ANSA).