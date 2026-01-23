Venezuela: cardenal Porras pide liberación de presos políticos
Denuncio silencio ante abusos, incluso de la Iglesia
El llamamiento se realizó durante una misa en la Iglesia de la Anunciación del Señor.
En su homilía, Porras hizo un llamado a la responsabilidad colectiva ante los abusos que "sólo conmocionan nuestras conciencias cuando se hacen públicos".
"Cuántos presos políticos, cuántas personas torturadas, cuántas obligadas a irse, y sin embargo lo vivimos como algo que no nos concierne", afirmó.
El cardenal también ofreció una autocrítica inusual de la jerarquía eclesiástica, reconociendo que también pueden existir errores y contradicciones dentro de la Iglesia. Según Porras, estas deficiencias no deben ocultarse, sino transformarse en un compromiso concreto para defender a quienes ven violados sus derechos. (ANSA).