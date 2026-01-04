Venezuela: cargos contra Maduro, narcoterrorismo y armas

Según el documento judicial, Maduro enfrenta cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Las mismas imputaciones alcanzan a Flores, señalada como parte del entramado criminal.

Los fiscales federales sostienen que Maduro "está en la vanguardia de esa corrupción" y que se asoció con sus co-conspiradores "para utilizar su autoridad obtenida ilegalmente y las instituciones que corroyó con el fin de transportar miles de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos".

La acusación afirma que, desde "los primeros días de Maduro en el gobierno venezolano", el mandatario "empañó todos los cargos públicos que ha ocupado". En ese sentido, los fiscales detallan que, como miembro de la Asamblea Nacional, "movió cargamentos de cocaína bajo la protección de las fuerzas de seguridad venezolanas".

El documento agrega que, durante su etapa como ministro de Relaciones Exteriores, Maduro proporcionó pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes y facilitó cobertura diplomática para aeronaves utilizadas por lavadores de dinero con el objetivo de repatriar ganancias del narcotráfico desde México hacia Venezuela.

"Como presidente de Venezuela y ahora como jefe de facto del régimen, Maduro permite que la corrupción alimentada por la cocaína prospere para su propio beneficio, el de los miembros de su régimen gobernante y el de los integrantes de su familia", sostienen los fiscales en la acusación.

Estados Unidos ha acusado no solo a Nicolás Maduro y a su esposa, sino también a su hijo, Nicolás Ernesto, por cargos de tráfico de drogas y armas de fuego. Así lo informaron medios de prensa estadounidenses. Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, emitió un comunicado tras la captura de su padre por parte de Estados Unidos y señala al hecho como parte de un operativo ordenado por el presidente Donald Trump.

El diputado de la Asamblea Nacional hizo un llamado a la movilización de las fuerzas sociales y políticas del país, argumentando que el ataque tenía como objetivo "apoderarse de los recursos de Venezuela". En un mensaje publicado en Instagram, Maduro Guerra denunció una "gravísima agresión militar" por parte de Washington, afirmando que la acción amenaza la paz y la estabilidad internacionales y pone en grave peligro la vida de millones de personas. A continuación, exigió una respuesta firme e inmediata de la comunidad internacional.

Para los investigadores, estos antecedentes refuerzan la tesis de que el narcotráfico "no fue un fenómeno marginal", sino un componente estructural del poder político en Venezuela bajo el liderazgo de Maduro.

La publicación de la acusación se produce en medio de una fuerte escalada de tensión diplomática y judicial entre Washington y Caracas, y se suma a las reacciones políticas internas en Estados Unidos, donde legisladores demócratas cuestionan la legalidad de las acciones adoptadas por la administración del presidente Donald Trump en relación con Venezuela.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no emitió comentarios oficiales sobre la acusación difundida por el Departamento de Justicia estadounidense. (ANSA).