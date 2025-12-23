Venezuela castigará con hasta 20 años "piratería o bloqueos", tras presión naval de EEUU

CARACAS, 23 dic (Reuters) - La Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el oficialismo, aprobó el martes por unanimidad una ley que castiga con hasta 20 años de prisión a quien promueva y financie "actos de piratería, bloqueo u otros ilícitos internacionales", en un contexto de tensión con Estados Unidos, que ha apuntado a buques sancionados que transportaban petróleo venezolano.

La Guardia Costera de Estados Unidos incautó este mes un superpetrolero sancionado que transportaba crudo venezolano e intentó interceptar otros dos buques relacionados con Venezuela el fin de semana, dijeron autoridades estadounidenses.

Las intercepciones han supuesto el golpe más duro para la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), desde que el Departamento del Tesoro sancionó en 2020 a los antiguos socios comerciales de la estatal petrolera, dos filiales de la rusa Rosneft, lo que obligó a recortar la producción y las exportaciones. PDVSA estaba sancionada en 2019.

El proyecto de "Ley para garantizar libertades de navegación y comercio frente a la piratería, bloqueos y otros actos ilícitos internacionales", fue presentado el lunes por el diputado oficialista Giuseppe Alessandrello.

"En resumen, ¿qué busca esta ley? Esta ley, lo que busca es proteger la economía nacional y evitar que se erosione el nivel de vida de la población", dijo el legislador al presentar el texto el lunes.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo el martes al final de la sesión que el texto se enviará al Ejecutivo para su promulgación y entrará en vigencia una vez sea publicada en la Gaceta oficial, según la transmisión de la televisora estatal.

Los opositores "robaron, esquilmaron, se le arrodillaron al imperialismo norteamericano (...) promovieron sanciones contra la gente", agregó Rodríguez. En la oposición "están felices con las acciones agresivas que hoy por hoy se suscitan en el mar Caribe", añadió Rodríguez, en referencia a la incautación de tanqueros, entre otras acciones, que generalmente son atribuidas por el oficialismo al accionar o gestiones de los opositores.

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro, con ingresos por ventas externas petroleras de PDVSA de US$17.520 millones en 2024, se encuentra desde mediados de agosto bajo una creciente presión de Washington debido a un vasto despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Con el argumento de combatir el narcotráfico proveniente de Venezuela, el Gobierno del presidente Donald Trump ha realizado una veintena de ataques contra lanchas presuntamente cargadas de drogas, dejando más de un centenar de muertos.

También ha cancelado los dos vuelos semanales de repatriación de venezolanos desde territorio estadounidense y su autoridad aeronáutica emitió alertas sobre los riesgos de volar cerca del espacio aéreo venezolano, provocando que al menos media docena de aerolíneas suspendieran sus vuelos.

El Gobierno de Maduro sostiene que Trump busca sacarlo del poder y apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, las mayores del mundo con unos 300.000 millones de barriles de petróleo, con ayuda de opositores venezolanos, la mayoría encarcelados o en exilio tras ser acusados de traición a la patria o terrorismo, entre otros delitos. (Redacción Reuters)