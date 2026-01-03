Venezuela: central gremial italiana CGIL condena el ataque, pide la intervención de la ONU

"Una vez más", continuó el líder de la Confederación, "se está desmantelando el derecho internacional y se está permitiendo que prevalezca la lógica de la guerra y la fuerza, en un momento en el que nunca antes ha habido tantos conflictos armados en curso a nivel mundial".

Landini enfatizó que "la situación internacional se está volviendo cada vez más dramática" y reitera que "la paz, la seguridad común, la democracia, los derechos y las libertades son inseparables del respeto a los derechos humanos y la aplicación del derecho internacional. Instamos al gobierno italiano y a las instituciones europeas a que condenen firmemente la agresión estadounidense en Venezuela, se comprometan de inmediato a un alto el fuego y brinden ayuda a la población civil afectada.

Además", concluyó Landini, "exigimos la convocatoria inmediata del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y un compromiso inmediato para restablecer la legalidad internacional".

En el comunicado, el líder de la CGIL recuerda que "la agresión de Putin contra Ucrania sigue cobrándose víctimas civiles; la administración Trump está socavando el derecho internacional con ataques armados en Nigeria, Siria e Irán, amenazando a Groenlandia, Panamá y, una vez más, a Irán; en Gaza, sigue desplegándose una lógica genocida, no solo mediante ataques armados sino también mediante la hambruna, apoyada activamente por las execrables decisiones del gobierno de Netanyahu, que incluso ha prohibido 37 ONG internacionales y reconocido unilateralmente a Somalilandia, contribuyendo a la inestabilidad de una región ya de por sí convulsa como el Cuerno de África". (ANSA).