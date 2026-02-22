Venezuela: cerca de 200 presos políticos entran en huelga de hambre en Caracas

Lo informó el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, considerado la mano derecha de María Corina Machado y recientemente liberado tras más de nueve meses de detención.

"Alrededor de 200 prisioneros políticos en El Rodeo I iniciaron una huelga de hambre. Señalamos el precario estado de salud de la mayoría de los detenidos y exigimos la plena libertad, inmediata e incondicionada, de todos los prisioneros políticos, civiles y militares", declaró Guanipa.

La noticia sobre la huelga de hambre también fue confirmada por María Alexandra Gómez, esposa del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien ha estado detenido en El Rodeo durante más de un año. La situación en el penal refleja la creciente angustia y desesperación entre los familiares de los detenidos políticos en Venezuela (ANSA).