Venezuela: Cerca del 41% de buques con petróleo venezolano son furtivos

El informe correspondiente a noviembre de 2025 revela que, de un total de 98 tanqueros detectados transportando crudo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), 40 presentaron anomalías críticas.

El desglose técnico detalla que 14 de estas naves ya estaban sancionadas por decisiones del gobierno de Estados Unidos, nueve operaban como buques furtivos y 17 formaban parte de las denominadas "flotas oscuras", diseñadas para evadir controles financieros internacionales.

Este tema ha cobrado relevancia tras la incautación por parte de militares estadounidenses de un buque petrolero previamente sancionado por Washington, que había salido del país sudamericano.

Este martes, el presidente Donald Trump anunció que su gobierno incautará embarcaciones petroleras que estén sancionadas por EE. UU. y que intenten transportar hidrocarburos desde o hacia Venezuela.

En su informe de noviembre, Transparencia Venezuela, que forma parte de la red global anticorrupción con sede en Berlín, mencionó que entre las prácticas más recurrentes se encuentran el apagado de señales AIS, las banderas falsas y las rutas indirectas.

El 80% del crudo venezolano va a China, pero no a través de envíos directos, sino utilizando diversas rutas y embarcaciones que no declaran explícitamente su destino, según expertos en la materia. (ANSA).