Venezuela: cercano colaborador de Machado recorrerá el país tras excarcelación política

En su primera declaración pública, dos semanas después de ser liberado, Alviarez enfatizó que "no descansaremos hasta llegar al final" y que "la libertad está muy, muy cerca", señalando el inicio de una nueva era para Venezuela.

Como figura política más prominente de Vente Venezuela, Alviarez, acompañado por decenas de dirigentes locales en Barquisimeto, indicó que este sería su primer acto público, anticipando el regreso de Machado a Venezuela para "recorrer el país en su compañía".

Tras casi dos años en El Helicoide de Caracas, Alviarez, abogado de profesión, expresó su apoyo a la idea de una convivencia, aunque esta debe estar precedida por la justicia.

Al referirse al chavismo, afirmó que "no hay odio ni resentimiento", sino una convicción de reunificar la nación.

Criticó severamente el sistema judicial, al que calificó de subordinado al poder político, y lo responsabilizó de los "secuestrados políticos". Exigió la liberación inmediata de presos políticos, acceso a abogados de confianza y a sus expedientes judiciales.

Además, subrayó que "nunca en Venezuela, a partir de hoy, debe haber un detenido sin una orden judicial".

Alviarez denunció que la ley de amnistía promovida por la presidenta interina Delcy Rodríguez es una "confesión clara de que en Venezuela sí había presos políticos" y urgió: "Si quieren paz, suelten ya a los que siguen detenidos".

En el corto plazo, Alviarez planea desplazarse por el occidente venezolano y también visitar territorios remotos como el estado Amazonas, en la frontera con Brasil.

Confirmó que el regreso de María Corina Machado servirá para presionar por la realización de elecciones en el país, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero. (ANSA).