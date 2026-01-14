Rodríguez, hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, que asumió el poder tras la captura del presidente Nicolás Maduro, hizo el anuncio la noche del martes 13, durante una sesión parlamentaria.

Sin embargo, el presidente venezolano no publicó un cronograma detallado ni una lista oficial de los liberados, lo que ha generado dudas y críticas.

Organizaciones de derechos humanos cuestionan firmemente la versión oficial. Para la ONG Foro Penal, que monitorea los casos de detención por motivos políticos en Venezuela, el número real de liberaciones sería de entre 60 y 70 personas, una discrepancia considerable respecto a las cifras de Rodríguez.

Las ONG también denuncian la falta de transparencia y la lentitud del proceso, además de destacar que cientos de personas consideradas detenidas por motivos políticos permanecen detenidas sin información adecuada.

Entre los recién liberados, al menos cuatro son estadounidenses, declaró un portavoz del Departamento de Estado en Washington, que describió la medida como "un paso importante en la dirección correcta".

"Celebramos la liberación de los estadounidenses detenidos en Venezuela, este es un paso importante en cierta dirección por parte de las autoridades interinas", agregó.

Esta es la primera liberación conocida de detenidos estadounidenses desde la captura de Maduro.

Según Jorge Rodríguez, las liberaciones representan un gesto de paz y no fueron unilaterales ni acordadas con ninguna otra parte.

El 12 de enero, dos italianos —el trabajador humanitario Alberto Trentini y el empresario Mario Burl•— también fueron liberados tras la "cooperación constructiva" demostrada por la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, para lograr este importante resultado", declaró la premier Giorgia Meloni.

El chavismo también liberó ya a nueve españoles y el gobierno de Madrid sugirió hoy que si el gobierno interino "sigue dando pasos" hacia la normalización, la UE debería revisar las sanciones a varias de sus figuras, entre ellas la propia Delcy Rodríguez. (ANSA).