Venezuela: chavismo aprueba en primera votación ley de minería

El texto legislativo, impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, deroga la normativa de 1999 y establece mayores garantías jurídicas para los inversores. Entre sus disposiciones clave figuran la ampliación de las concesiones mineras hasta 30 años, mecanismos de arbitraje independiente para resolver disputas, y la regulación de la minería a pequeña, mediana y gran escala. Los yacimientos minerales continuarán siendo propiedad del Estado.

Además, la ley crea un fondo social para proteger a los trabajadores mineros y una superintendencia nacional para fiscalizar las actividades y favorecer la inversión. El parlamento, presidido por el hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, dio una rápida aprobación este lunes, una semana después de que Delcy Rodríguez les solicitara celeridad.

Esta aprobación se produce en medio de un inesperado acercamiento entre Caracas y Washington, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Días atrás, el secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, visitó Caracas y el Departamento del Tesoro emitió una licencia que permite a empresas estadounidenses transacciones con el oro venezolano.

Opositores salvaron su voto, en medio de un acalorado debate. El diputado Luis Florido confirmó a ANSA que la bancada no chavista en el parlamento recibió el texto sin tiempo de revisarlo y analizarlo antes de la votación en el legislativo.

El proyecto deberá pasar ahora por consulta pública y una segunda discusión para su sanción definitiva. Se enmarca en reformas económicas que ya incluye una profunda reforma de la ley de hidrocarburos, hecha igualmente para facilitar la inversión internacional. (ANSA).