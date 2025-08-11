Venezuela: Chavismo desafía a EEUU y cierra filas con Maduro
Partido Socialista dice que está listo para defender el país
- 1 minuto de lectura'
“Somos conscientes de que este nuevo ataque del imperialismo tiene un único fin: derrocar a los gobiernos que no les sean afines. Pero estamos listos para defendernos de quien sea, cuando sea y como sea”, dijo Cabello, ministro del Interior, al leer una declaración de la plana mayor del partido chavista y ordenar movilizar a los seguidores.
Los frentes civiles y militares del chavismo han ratificado su total fidelidad a Maduro, señalado por Estados Unidos de encabezar una supuesta banda narcotraficante y terrorista llamada “El Cártel de los Soles”.
El nombre obedece a las insignias del sol que exhiben los generales venezolanos en sus hombros. Washington ofrece US$50 millones de recompensa por la captura de Maduro.
El chavismo afirma que estas recompensas, así como las sanciones aplicadas por Estados Unidos contra el chavismo desde 2017 por alegadas violaciones a los derechos humanos y atentados contra la democracia, se deben a presiones de la oposición interna, a la que califica indistintamente de “fascista y terrorista”.
El PSUV es minoría entre los electores venezolanos, pero domina todos los cargos de elección popular, tras los recientes comicios de legisladores, gobernadores y alcaldes, en los que hubo una altísima abstención y estuvieron ausentes los mayoritarios y perseguidos partidos opositores.
“Repudiamos los planes terroristas del fascismo nacional e internacional contra nuestra Patria”, manifestó el PSUV tras definirse como “vanguardia política” de la llamada revolución bolivariana, fundada por el extinto militar Hugo Chávez.
“Estamos y estaremos al lado de nuestro Presidente y nuestro Pueblo en cualquier circunstancia y convocamos a todos los hombres y mujeres que amamos a Venezuela a movilizarnos y a estar alertas para enfrentar y derrotar los planes terroristas con la fusión popular-militar-policial”, agrega el documento.
(ANSA).
Otras noticias de Venezuela
- 1
Conmoción en Israel por una pintada en el Muro de los Lamentos: “Hay un Holocausto en Gaza”
- 2
Adidas le pidió disculpas a México después de que el gobierno denunciara la apropiación cultural de unas sandalias
- 3
Un método sencillo permite saber qué edad tienen tus arterias: por qué es tan importante
- 4
Anti turismo: vecinos holandeses usaron Google Maps para espantar visitantes