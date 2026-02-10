Venezuela: chavismo descarta elecciones a corto plazo

En una entrevista exclusiva concedida al medio estadounidense Newsmax, que ha sido ampliamente reseñada por portales informativos en Caracas, Rodríguez afirmó: "Lo único que puedo decir es que no habrá elecciones en este período inmediato".

El referente chavista condicionó cualquier proceso electoral a la consolidación de la estabilidad económica plena y a un eventual acuerdo con todos los sectores de la oposición.

Se trata de la primera ocasión en que un alto dirigente del chavismo, Rodríguez es hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, aborda abiertamente el tema electoral desde la captura de Maduro el 3 de enero último.

Su declaración se enmarca en un contexto que parece girar según la agenda coincidente de Caracas y Washington en torno a la apertura económica hacia inversiones extranjeras, especialmente estadounidenses, y la discusión de una ley de amnistía para presos políticos.

Las palabras de Rodríguez contrastan con las demandas insistentes de la líder opositora María Corina Machado, quien desde Washington ha exigido elecciones libres y transparentes en el menor tiempo posible.

Machado ha señalado que un proceso con voto manual y auditoría total podría organizarse en nueve o diez meses, y ha criticado la falta de libertades plenas y la persistencia de detenciones de opositores, calificando al gobierno interino de "tiranía" en una exposición este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez, que tiene un claro respaldo hasta ahora de la administración Trump, enfatiza que la reconciliación y la recuperación económica son su prioridad en el corto plazo y evade hablar de cualquier convocatoria electoral. (ANSA).