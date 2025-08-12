Venezuela: chavismo protesta por aumento de Exxon en Guyana

“Hoy fue entregada al gobierno de la República Cooperativa de Guyana una nota verbal en la que se expresa la más enérgica protesta por el inicio de operaciones del buque flotante de producción, almacenamiento y descarga One Guyana, en el Bloque Stabroek, por parte de la transnacional ExxonMobil, en asociación con las autoridades guyanesas”, dijo la cancillería en un comunicado difundido por el ministro Yván Gil.

Hace pocos días ExxonMobil, junto a sus socios Chevron (ahora propietaria de Hess) y la china CNOOC anticiparon en cuatro meses el inicio de operaciones del nuevo buque "One Guyana", con capacidad para producir 250.000 barriles por día de petróleo.

El consorcio se propone alcanzar 1,7 millones de barriles de petróleo por día (bdp) para 2030. Guyana además autorizó la exploración de otros bloques, inclusive en aguas frente al estado venezolano de Delta Amacuro.

Así, la producción total de Guyana en el Atlántico ya alcanza los 900.000 bpd, muy cercana a la de Venezuela, que tiene más de 100 años de historia petrolera.

En las aguas en disputa, Guyana ya ha certificado reservas por 11.000 millones de barriles, comparadas con los 303.000 millones que ostenta Venezuela en todo su territorio.

“Dichas operaciones se realizan en un área marítima pendiente de delimitación entre ambos Estados, lo que las convierte en ilegales según el Derecho Internacional”, dice el gobierno venezolano.

También advierte “a ExxonMobil y a cualquier otra empresa que pretenda participar en actividades de exploración y explotación en dichas aguas” que esas acciones “pueden acarrear consecuencias políticas y jurídicas”.

Chevron, que en julio terminó de adquirir la canadiense Hess, es también la principal socia extranjera del gobierno de Maduro a través de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

(ANSA).