Venezuela: chavistas salen en defensa de Maduro contra EEUU

Las marchas siguen a pronunciamientos de los jefes militares que el fin de semana ratificaron su fidelidad a Maduro, rechazaron los señalamientos en contra del líder chavista y repudiaron la recompensa de US$50 millones por su captura.

La marcha "antiimperialista por la paz y contra el narcoterrorismo de la ultraderecha fascista" tendrá su mayor expresión en Caracas, pero el partido de gobierno ha convocado a sus seguidores en todo el país, incluyendo a movimientos sociales, organizaciones políticas y milicianos "en respaldo al presidente Nicolás Maduro, ante las pretensiones del gobierno de los Estados Unidos".

Acusan a Washington de estar alineados con la extrema derecha venezolana "representada en María Machado", que "busca socavar la paz y tranquilidad del país".

"Elevaremos nuestras voces y condenaremos los intentos de desestabilización, las guarimbas (protestas) y los actos terroristas", afirma el partido PSUV y replican medios chavistas.

Las divisiones de la Fuerza Armada han expresado lealtad a Maduro y afirman estar dispuestos a disparar sus armas para defenderlo.

En pronunciamientos públicos, los generales condenaron "el grotesco ingerencismo del gobierno de los Estados Unidos, pretendiendo construir mentiras para socavar nuestra soberanía".

La Fuerza Armada afirma que la fiscal de Estados Unidos, Pamela Bondi, pretende ofrecer recompensa Maduro "haciendo señalamientos cargados de mentiras" y falsas acusaciones.

