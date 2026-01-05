Venezuela: China, "­Liberen a Maduro!", incursión EEUU sirve de modelo en Taiwán

El asalto del presidente estadounidense Donald Trump a Caracas, que el ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín calificó de "clara violación del derecho internacional", encontró, sin embargo, aprecio y un amplio debate en las redes sociales chinas, donde se mencionó como "modelo" para la toma de Taiwán, la isla rebelde sobre la que la dirección comunista reclama soberanía.

La operación de Trump contra Maduro saltó a la cima de la clasificación de Weibo, el Twitter chino, en la tarde del 3 de enero: el tema acumuló alrededor de 450 millones de visualizaciones, con muchos usuarios comparando el destino de la nación de América Latina con el de la democrática Taipei.

"Sugiero el uso del mismo método para reconquistar Taiwán en el futuro", se lee en un comentario.

"El raid relámpago de los imperialistas estadounidenses en Venezuela contra Maduro y su esposa proporciona el modelo perfecto para nuestros militares, consistente en un ataque sorpresa" a la isla y "para capturar" al presidente William Lai.

La atención, por supuesto, está alta en Taiwán, que está "monitoreando de cerca" la situación en Venezuela, según una nota de su ministerio de Relaciones Exteriores.

El presidente chino, Xi Jinping, intensificó la presión militar sobre Taiwán, prefiriendo tácticas coercitivas combinadas con el compromiso diplomático para aislar a Taipei en la escena mundial.

La explosión del sentimiento nacionalista en el Dragón no significa que Xi, a pesar de definir la reunificación como "imparable" en su discurso de Año Nuevo, cambiará la estrategia sobre Taiwán, uno de los mayores focos de tensión entre las principales economías del mundo.

Ryan Hass, exdiplomático estadounidense y investigador de la Brookings Institution, escribió en su cuenta de la red social X que no se espera que los eventos en Venezuela "cambien radicalmente los cálculos de Pekín sobre Taiwán". Sin embargo, "espero que Pekín subraye en privado a Washington que espera tener la misma libertad de Exención del derecho internacional para las grandes potencias que Estados Unidos se reserva", añadió Hass, partiendo del Mar de China Meridional.

Las acciones de Trump ofrecen a Xi la oportunidad de presentar a China como guardiana del orden internacional basado en normas que Washington ha promovido y de las cuales ahora se está alejando.

"Lo que ha hecho Estados Unidos ignoró completamente las limitaciones del derecho internacional, devolviendo al mundo a la era colonial del saqueo bárbaro", resaltó la agencia de noticias estatal Xinhua.

La captura de Maduro "constituye un ejemplo típico de unilateralismo hegemónico y provoca un shock sistémico al orden internacional", enfatizó el Global Times, el tabloide nacionalista del Diario del Pueblo.

China fortaleció los lazos con el régimen chavista en los últimos años, comprando casi la totalidad del petróleo venezolano, que representa del 4 al 5% de las importaciones chinas de crudo.

Pekín utilizó a Caracas como una puerta anti-Estados Unidos para América Latina, un pilar de la estrategia china para el Sur global.

En 2023, no por casualidad, se firmó en Pekín el acuerdo para llevar las relaciones bilaterales a una "sociedad cooperativa para todas las estaciones", un nivel inferior en la región solo a la "sociedad estratégica global" entre China y Brasil.

En riesgo están los más de 60.000 millones de dólares invertidos por Pekín desde 2007 con el China-Venezuela Joint Fund (Cvjf), en más de 200 proyectos, en su mayoría basados en infraestructuras petroleras, muchas de las cuales fueron realizadas por empresas chinas. (ANSA).