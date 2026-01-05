Venezuela: China, "nuestros intereses en Venezuela estarán protegidos por la ley"

En la rueda de prensa diaria, el portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, reiteró la oposición de Pekín al uso de la fuerza por parte de Estados Unidos en las relaciones internacionales, que actualmente amenaza con socavar la paz en América Latina.

Lin también expresó el pleno apoyo de China a la reunión de hoy del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela.

El funcionario chino, recordando la oposición de Pekín al ataque estadounidense contra Caracas, reiteró su llamado a Estados Unidos para que libere inmediatamente a Maduro. El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores enfatizó que China ha mantenido una comunicación y cooperación positivas con el gobierno venezolano, y agregó que, independientemente de la evolución de la situación internacional, China mantendrá una buena relación con los países latinoamericanos.

Pekín finalmente confirmó que no había recibido informes de personal chino involucrado en el ataque estadounidense en Venezuela. (ANSA).