Venezuela: China, "Venezuela tiene soberanía sobre sus recursos"
Critica declaración de Trump sobre 50 millones de barriles de crudo
Estas fueron las declaraciones de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, respecto a las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Estados Unidos obtendrá 50 millones de barriles de petróleo previamente sancionado, que Washington venderá, probablemente una parte, a China.
Pekín ha adquirido hasta la fecha aproximadamente el 90% de la producción anual de crudo de Caracas.
La cooperación "entre China y Venezuela se lleva a cabo entre dos Estados soberanos y está protegida por el derecho internacional y las leyes pertinentes", añadió Mao en la rueda de prensa diaria, señalando que los "derechos e intereses legítimos" de Pekín en el país caribeño "deben ser salvaguardados".
Además, "el descarado uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela y su exigencia de que el país disponga de sus recursos petroleros bajo el principio de 'América Primero' constituyen un acto típico de intimidación, violan gravemente el derecho internacional y socavan gravemente la soberanía de Venezuela y su pueblo", reiteró la portavoz.
La vocera aludió así a informes de prensa que indican que la administración Trump ordenó a la presidenta interina Delcy Rodríguez romper los lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba, y cooperar exclusivamente con Estados Unidos en la producción petrolera.
Por lo tanto, Pekín "condena firmemente tales acciones" y reitera que "los derechos e intereses legítimos de China y otros países en Venezuela deben ser protegidos". (ANSA).