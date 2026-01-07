Venezuela: China, "Venezuela tiene soberanía sobre sus recursos"

Estas fueron las declaraciones de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, respecto a las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Estados Unidos obtendrá 50 millones de barriles de petróleo previamente sancionado, que Washington venderá, probablemente una parte, a China.

Pekín ha adquirido hasta la fecha aproximadamente el 90% de la producción anual de crudo de Caracas.

La cooperación "entre China y Venezuela se lleva a cabo entre dos Estados soberanos y está protegida por el derecho internacional y las leyes pertinentes", añadió Mao en la rueda de prensa diaria, señalando que los "derechos e intereses legítimos" de Pekín en el país caribeño "deben ser salvaguardados".

Además, "el descarado uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela y su exigencia de que el país disponga de sus recursos petroleros bajo el principio de 'América Primero' constituyen un acto típico de intimidación, violan gravemente el derecho internacional y socavan gravemente la soberanía de Venezuela y su pueblo", reiteró la portavoz.

La vocera aludió así a informes de prensa que indican que la administración Trump ordenó a la presidenta interina Delcy Rodríguez romper los lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba, y cooperar exclusivamente con Estados Unidos en la producción petrolera.

Por lo tanto, Pekín "condena firmemente tales acciones" y reitera que "los derechos e intereses legítimos de China y otros países en Venezuela deben ser protegidos". (ANSA).