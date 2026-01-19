Venezuela: CIDH ordena liberar a tres presos políticos largamente detenidos

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 19 GEN - La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó este lunes al Estado venezolano la liberación inmediata de los expolicías Juan Bautista Guevara, Rolando Guevara Pérez y Otoniel Guevara Pérez, hermanos que llevan más de 21 años privados de libertad, resaltaron en Caracas portales de prensa digital.

El tribunal declaró la nulidad total del proceso penal seguido en su contra y calificó la sentencia condenatoria de 2006 como fraudulenta, debido a graves irregularidades procesales, presentación de testigos falsos y manipulación por parte de la Fiscalía y órganos judiciales.

La decisión, por ahora, no tendría efectos prácticos, ya que desde 2013 el gobierno de Nicolás Maduro retiró a Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos.

La presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió la jefatura de Estado con el apoyo de Estados Unidos desde el 3 de enero, no ha anunciado si su gobierno regresará al país a los órganos interamericanos de derechos humanos.

Los tres exfuncionarios de la Policía Metropolitana fueron detenidos en noviembre de 2004 en conexión con el asesinato del fiscal Danilo Anderson.

Durante su detención inicial sufrieron desaparición forzada —entre tres y ocho días sin registro oficial— y fueron víctimas de torturas físicas y psicológicas, que incluyeron golpizas, asfixia con bolsas plásticas, descargas eléctricas y amenazas contra sus familiares.

La Corte IDH estableció violaciones múltiples a la Convención Americana, incluyendo el derecho a la integridad personal, a la defensa, al debido proceso y a la presunción de inocencia.