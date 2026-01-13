Venezuela: Cientos de familias ante las cárceles

Se trata de las familias de los presos políticos en Venezuela que de forma silenciosa pero persistente se han apostado, día y noche, a las puertas de los lugares de reclusión.

"A mi hermano se lo llevaron en agosto, después de las elecciones. Durante dos meses ni siquiera sabíamos dónde estaba.

Después lo trajeron aquí a Tocorón y nos pudo hacer una llamada", relata María Graciela (nombre ficticio) una mujer de 50 años que ha asumido apoyar a su hermano. Prefiere no revelar nombres porque su familiar todavía no ha salido.

María Graciela viaja todas las semanas unos 300 kilómetros, porque su hermano fue llevado a una cárcel en otro estado (provincia). Hace rifas, ha vendido electrodoméstico y cuenta que en muchas ocasiones los vecinos que viven en las inmediaciones de la cárcel le llevan café o comida. Ella está en vigilia como otros tantos a las puertas de Tocorón.

La cárcel de Tocorón (Centro Penitenciario de Aragua) es una especie de infierno, según el testimonio de personas que salieron de allí. Ha sido descrita en informes recientes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (2025) como un lugar donde las condiciones de detención alcanzan el umbral de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por el solo hecho de estar allí es otra forma de castigo.

Se documentan celdas de castigo extremas, como la "Cama de Adolfo" o "El Tigrito" (espacios de confinamiento reducido sin ventilación adecuada, con suspensión prolongada por las muñecas, golpizas y aislamiento), hacinamiento severo, falta de acceso a agua potable, según el Observatorio Venezolano de Prisiones, que también ha documentado en ese lugar ausencia de atención médica y violencia sexual o basada en género por parte de custodios, incluyendo contra hombres, mujeres y personas LGBT.

La persistente esperanza de que sus seres queridos salgan de ese infierno, parece hacer fuerte a los familiares en vigilia.

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, y Edmundo González Urrutia, candidato presidencial en 2024, denunciaron este martes el incumplimiento por parte del gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez para la liberación masiva de presos políticos anunciado hace cinco días en Caracas.

En un comunicado conjunto difundido en redes sociales, ambos señalaron que "nada permite afirmar que dicha medida se esté llevando a cabo en los términos anunciados". Según verificaciones independientes, solo se han confirmado 56 excarcelaciones, según Foro Penal y 73, de acuerdo con Justicia Encuentro y Perdón. En todo caso las cifras de las ONGïs está muy por debajo de las 116 liberaciones prometidas oficialmente.

No se han publicado listas oficiales de los beneficiados ni se ha notificado a los familiares, lo que mantiene a cientos de ellos en vigilia frente a los centros de reclusión, exponiendo su salud y recursos.

"La falta de transparencia de las autoridades, que no han informado de forma oficial una lista de personas que serán liberadas, constituye un nuevo maltrato para las familias", dijo a ANSA Marino Alvarado, abogado y defensor de derechos humanos.

El jueves pasado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien es hermano de la presidenta interina, dijo que habría un proceso para una excarcelación de un número "significativo" de presos políticos en Venezuela. Pero el proceso ha sido a "cuentagotas", según denuncias de defensores de derechos humanos.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón estima que más de 1.000 presos políticos están en las cárceles del país sudamericano, en su gran mayoría sin haber sido presentados ante un juez o sin que exista una sentencia firme en su contra.

Esta organización ha solicitado a las autoridades más transparencia y proceso ordenado de excarcelaciones, priorizando a grupos vulnerables: adolescentes, personas con autismo, mujeres, enfermos graves y adultos mayores. (ANSA).