Venezuela: cinco presos españoles liberados llegan a España

José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel llegaron al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, confirmó el canciller, José Manuel Albares, en X.

"Hoy es un día feliz. Ya están en España los 5 compatriotas liberados ayer en Venezuela. Han podido reencontrarse, por fin, con sus familias y amigos. Espero poder verles pronto y les deseo que recobren la normalidad de sus vidas con rapidez", escribió Albares.

Los cinco españoles liberados forman parte de un "importante número de personas" puestas en libertad por el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez.

El gobierno español había pedido a Rodríguez la puesta en libertad de los españoles presos en Venezuela.

Según confirmó el ejecutivo español en mayo pasado, un total de 14 personas con nacionalidad española permanecían detenidas "arbitrariamente" en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad.

El gobierno de España dijo recibir la decisión de la liberación "como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela" en un comunicado de la Cancillería, en el que recordó que España mantiene "relaciones fraternales con el pueblo venezolano". (ANSA).