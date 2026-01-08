Venezuela: cinco presos españoles liberados por Venezuela

Se trata de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, señaló el canciller José Manuel Albares.

El gobierno de España dijo recibir la decisión de la liberación "como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela" en un comunicado de la Cancillería, en el que recordó que España mantiene "relaciones fraternales con el pueblo venezolano".

El gobierno de Pedro Sánchez había pedido esta semana al gobierno interino de Delcy Rodríguez la liberación de los presos españoles.

Según confirmó el Ejecutivo español, en mayo pasado, un total de 14 personas con nacionalidad española permanecían detenidas "arbitrariamente" en cárceles de Venezuela, la mayoría con doble nacionalidad. (ANSA).