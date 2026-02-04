Venezuela: Circulan en Caracas versiones de que el exministro Alex Saab fue detenido

La captura ocurrió en una operación conjunta entre las autoridades venezolanas y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

La detención de Saab se habría producido alrededor de las 02:30 de la madrugada local (6:30 GMT), así como la captura del empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario. Ambos fueron aprehendidos en Caracas, un tema que ha dominado diversos portales y redes sociales en la capital venezolana.

Aunque el gobierno interino de Delcy Rodríguez, quien ha dado un giro inesperado para colaborar más estrechamente con Washington en las últimas semanas, no emitió información oficial, estas detenciones podrían estar orientadas a eventuales extradiciones hacia territorio estadounidense.

Saab enfrenta un proceso por lavado de dinero relacionado con contratos millonarios del programa de abastecimiento CLAP y otras operaciones poco claras durante la gestión de Maduro.

El empresario, que ocupó cargos ministeriales en el régimen chavista tras su liberación en diciembre de 2023 -como parte de un intercambio de prisioneros con Washington-, fue recientemente removido de sus funciones por la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante la reestructuración gubernamental tras la captura de Maduro a inicios de enero de 2026.

Además, informes de medios locales en Caracas indican que Raúl Gorrín, propietario del canal Globovisión y otros medios, así como de la aseguradora La Vitalicia, fue arrestado en la misma operación o en acciones simultáneas.

Gorrín, prófugo de la justicia estadounidense desde 2018, enfrenta cargos por conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), lavado de más de 1.200 millones de dólares vinculados a PDVSA y sobornos a funcionarios del chavismo.

Hasta la tarde de este miércoles, ni las autoridades venezolanas ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitieron confirmación oficial sobre las detenciones. Esta información proviene de fuentes de inteligencia y reportes en desarrollo, y podría constituir la primera gran purga del gobierno de Delcy Rodríguez. (ANSA).