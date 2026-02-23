Venezuela: coalición de María Corina Machado, aún no hay transición

Según Delsa Solórzano, presidenta de Encuentro Ciudadano y figura clave en el bloque opositor, la transición "no ha arrancado" y para que inicie verdaderamente deben cumplirse condiciones esenciales, como la liberación de todos los presos políticos y el cese de la persecución contra disidentes.

"Sería el primer paso fundamental para caminar hacia una transición", afirmó Solórzano, al enfatizar que ninguno de los miembros de la PUD descansará hasta establecer mecanismos claros para este proceso.

La coalición mantiene su reclamo sobre las elecciones presidenciales de 2024, donde asegura que Edmundo González Urrutia derrotó a Maduro, y se prepara para eventuales comicios futuros que consoliden el cambio "a través del voto".

Aunque el gobierno interino ha anunciado elecciones "libres y justas" sin fecha definida, la oposición insiste en que, sin avances concretos en libertades y garantías, no se puede hablar de un proceso transicional real.

El historiador Carlos Malamud, en entrevista con El Nacional, descartó que tras el 3 de enero se haya iniciado una transición democrática en Venezuela.

"La captura de Nicolás Maduro no abrió una transición: dejó al descubierto un vacío. Sin calendario, sin redefinición del poder y con la estructura militar intacta, Venezuela entró en una fase en la que la palabra 'transición' carece de contenido verificable", señaló Malamud.

El analista destacó la persistencia del alto mando militar y la prioridad económica sobre la política en el escenario actual.

