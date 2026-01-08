Venezuela: Colombia asegura que invitó a Delcy Rodríguez

El gobierno colombiano aseguró este jueves que la designada presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizará una visita oficial al país, sin precisar fechas.

"Con el fin de contribuir a una salida a la crisis política de Venezuela, el mandatario colombiano se reunirá con la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de una visita oficial a la Casa de Nariño, con el propósito de avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país".

Así lo señaló el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en un comunicado, en el que destacó la comunicación telefónica entre los jefes de Estado, Gustavo Petro y Donald Trump.

Sin embargo, la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, sostuvo que Petro habló con Rodríguez y la invitó a visitar el país, pero aún no respondió a esa posibilidad.

"El Presidente ha hablado para invitarla al país, pues es necesario también restablecer ese diálogo en función de los intereses compartidos y comunes que tenemos como países y pueblos hermanos. No ha respondido, pero la invitación está hecha", precisó la jefa de la diplomacia colombiana. (ANSA).