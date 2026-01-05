Venezuela: colombia en la ONU, "uso unilateral de la fuerza es injustificado"

"Esto representa una clara violación de la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Venezuela.

No existe justificación, bajo ninguna circunstancia, para el uso unilateral de la fuerza para cometer un acto de agresión", declaró.

"Estas acciones constituyen una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas", agregó.

"Defender estos principios no es una opción, sino una obligación compartida que tenemos para preservar la paz y la seguridad internacionales", subrayó.

Zalabata recordó que "las disposiciones de la Carta permiten el uso de la fuerza solo en circunstancias excepcionales, en legítima defensa, ante un ataque armado o cuando lo autorice expresamente este Consejo, e incluso en ese caso, esto no equivale a tomar el control político de otro Estado".

En este sentido, "rechazamos cualquier acción militar unilateral, cualquier acto que pueda agravar la situación o poner en peligro a la población civil. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la no utilización de la fuerza, que pone en riesgo la vida de las personas". (ANSA).