Venezuela: Colombia militariza su frontera por temor a éxodo de migrantes

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 07 ENE - El gobierno colombiano ha desplegado más de 30.000 efectivos de las Fuerzas Armadas a lo largo de los 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela, en respuesta a la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

La medida, ordenada por el presidente Gustavo Petro, busca contener un posible éxodo masivo de venezolanos ante la inestabilidad política en Caracas, y una eventual ola represiva del nuevo gobierno, una vez que Delcy Rodríguez ha sido designada como presidenta interina.

Fuentes militares indican que el refuerzo incluye tanques, patrullas y un Puesto de Mando Unificado en Cúcuta, ante riesgos no sólo de un éxodo masivo de migrantes, sino también del eventual retorno de grupos armados como ELN y disidencias de las FARC, que usaban Venezuela como retaguardia.

Colombia acoge a 2,8 millones de los casi 8 millones de migrantes venezolanos de la última década.

En Cúcuta, venezolanos de a pie se han manifestado en celebraciones espontáneas, pidiendo al presidente estadounidense Donald Trump que "termine la tarea" de restaurar la democracia para poder regresar a su país.

"Gracias a Trump por liberarnos de Maduro; ahora, que complete la transición para volver a casa con dignidad", dijo Luis Navas, un migrante en la zona fronteriza, reflejando el anhelo de miles en la diáspora. (ANSA).