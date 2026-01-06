Venezuela: Colombia se prepara para llegada masiva de migrantes

Juana Castro, viceministra de Relaciones Exteriores, explicó que el "Plan de Fronteras" organizado por la Cancillería contempla tres fases.

La primera fase contempla la llegada de colombianos retornados, sobre la base de que hay en Venezuela al menos 4 millones de migrantes locales; seguido de la llegada de ciudadanos venezolanos y una tercera de personas de otras nacionalidades que saldrían expulsados.

"Se calcula una enorme cantidad de personas que podrían llegar y este plan lo que busca es atender en un primer momento una emergencia, en un segundo momento tratar de atender a estas personas con alojamiento, con alimentación, obviamente con el registro que para nosotros es muy importante y en un tercer momento identificar si hay algún tipo de vocación de permanencia, por parte de esas personas", precisó Castro.

Gloria Arriero, directora de Migración Colombia, aseguró que por ahora "hay un parte de tranquilidad", dado que los flujos migratorios por los tres pasos fronterizos terrestres se mantienen abiertos, en los departamentos de Norte de Santander (noreste), Arauca (este) y La Guajira (norte).

La funcionaria señaló que el paso con mayor movilidad es el de Norte de Santander donde la cifra de 60.000 personas que se movilizaban a diario se mantiene inalterada, aunque reveló que "nuestros oficiales en los puestos de control migratorio manifiestan sí incertidumbre de parte de la gente, por esta situación complicada que afectó a Venezuela y que también nos afectó a nosotros". (ANSA).