Venezuela: colombiana Avianca retoma sus vuelos a Caracas

"La decisión responde a una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea, realizada en coordinación con las autoridades competentes", precisó la compañía aérea.

Avianca agregó que retomaba los vuelos a la capital venezolana como parte de su labor de conectar países y culturas, al recordar que durante seis décadas ha unido a Colombia con su vecino.

La compañía aérea suspendió a finales de noviembre sus vuelos a Caracas, al igual que lo hicieron otras aerolíneas regionales e internacionales, luego que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) advirtiera de los riesgos de volar sobre el espacio aéreo de esa nación. (ANSA).