Venezuela comienza a reabrir pozos para recuperar producción de crudo: fuentes

13 ene (Reuters) - La petrolera estatal venezolana PDVSA ha comenzado a reabrir ⁠algunos de los ⁠pozos que con sus socios de empresas mixtas habían cerrado desde el mes pasado debido ⁠a un ‌estricto ​embargo estadounidense, a medida que se reanudan las exportaciones de ​crudo con los dos primeros envíos que ‌partieron el lunes, informaron tres fuentes ‌cercanas a las operaciones.

Las ​exportaciones de petróleo del país miembro de la OPEP se habían mantenido prácticamente paralizadas desde diciembre, con solo la estadounidense Chevron exportando crudo de sus empresas mixtas bajo autorización estadounidense, lo que ha dejado millones de barriles varados en tanques en ⁠tierra y buques.

La producción total de crudo del país cayó a ​unos 880.000 barriles por día (bpd) la semana pasada, desde 1,16 millones de bpd a finales de noviembre. Su principal región petrolera, la Faja del Orinoco, experimentó una drástica reducción a unos 410.000 bpd en comparación con los 675.000 ⁠bpd de finales de noviembre, según cifras independientes consultadas por Reuters.

Pero ​el lunes por la noche, dos supertanqueros zarparon de aguas venezolanas con aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo cada ‍uno, en lo que podrían ser las primeras exportaciones de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles entre Caracas y Washington, comenzando a liberar las exportaciones.

Los buques se dirigían el ​martes hacia el norte desde la costa venezolana hacia el Caribe, según datos de seguimiento de buques de LSEG, donde muchas compañías petroleras, ‍incluyendo comercializadoras, productoras y refinerías, alquilan tanques de almacenamiento. (Redacción Reuters)