Venezuela: comunicadores excarcelados desafían medidas restrictivas venezolanas

Esta acción desafía las restricciones que limitan la plena libertad de los excarcelados en el país.

Rojas, quien estuvo detenido casi dos años y fue liberado en enero, publicó un video en redes sociales donde afirmó: "No puedo guardar silencio porque aún quedan centenares de presos políticos".

Por su parte, Nicmer Evans concedió su primera entrevista oficial a la televisión alemana desde Caracas, abogando por una "amnistía real" y una reconciliación social a través de la liberación total de los detenidos políticos.

La situación se intensificó tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció excarcelaciones como un gesto de paz, afirmando que se habían producido 406 liberaciones.

Sin embargo, la ONG Foro Penal señala que solo se han confirmado 145 liberaciones hasta el 20 de enero, de un total de cerca de 800 detenidos por razones políticas.

Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han denunciado opacidad en el proceso de liberación, indicando que familias de los detenidos esperan fuera de las prisiones sin acceso a listas oficiales de beneficiados, lo que incrementa la angustia y la tensión en el entorno. (ANSA).