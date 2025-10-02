Venezuela condena "incursión ilegal" de cazas de EEUU

Venezuela condenó este jueves la "incursión ilegal" de cazas estadounidenses en una zona aérea bajo su control y señaló que puso en peligro la seguridad de la aviación civil y comercial en el Caribe.

Las autoridades venezolanas "rechazan enérgicamente la incursión ilegal" de las aeronaves de combate a "75 kilómetros de nuestras costas", dijo la cancillería en un comunicado, en el que no queda claro si se trató de una violación de su territorio.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció más temprano que cazas estadounidenses se habían "atrevido a acercarse" a costas del país caribeño, en medio de la crisis por el despliegue militar que Washington hizo en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico.

