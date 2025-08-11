Venezuela condena la muerte de periodistas en Gaza

El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que el asesinato, confirmado por fuerzas militares de Israel este domingo, de los periodistas Anas al-Sharif y Mohammad Qreiqaa, y de los fotógrafos Ibrahim Dhahir y Moamen Aaliwa, y del conductor Mohammad Noufal es un "crimen de guerra".

Según denunció Al Jazeera, los dos periodistas y tres camarógrafos murieron en Gaza en un ataque selectivo de Israel a una tienda de campaña que albergaba al grupo. Un sexto reportero también murió.

Las Fuerzas Armadas Israelíes (FDI) anunciaron "la eliminación del periodista terrorista Anas al-Sharif", a quien vinculan a Hamás.

"Venezuela expresa su profunda solidaridad con sus familiares, con Al Jazeera y con todos los periodistas que arriesgan su vida para romper el cerco mediático y mostrar al mundo el genocidio que el régimen israelí comete contra el pueblo palestino", afirma el comunicado del gobierno venezolano.

"Este ataque selectivo es parte de una estrategia sistemática para silenciar a la prensa y ocultar sus crímenes", afirma y acota que "este acto de barbarie" viola el Derecho Internacional Humanitario y las normas que protegen a los comunicadores en zonas de conflicto.

También reitera su apoyo a la causa palestina y pide a la comunidad internacional "actuar con firmeza para detener esta masacre e investigar y sancionar a los responsables". (ANSA).