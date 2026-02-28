Venezuela condena los ataques contra Irán y las represalias militares llevadas a cabo por ese país
CARACAS, 28 feb (Reuters) - El gobierno de Venezuela declaró el sábado que condenaba los ataques contra Irán, así como las represalias de este último país, tras un ataque estadounidense-israelí que sacudió Teherán y que, según las autoridades, causó la muerte de 85 personas en una escuela primaria de niñas.
"Esta situación, producto del desconocimiento de los principios de la diplomacia, la solución pacífica de controversias y la Carta de las Naciones Unidas, coloca a la región y el mundo ante un escenario de inestabilidad de enorme gravedad", agregó el gobierno en un comunicado divulgado por el canciller Yván Gil en su cuenta de Telegram.
Venezuela es un aliado de Irán, pero una reciente muestra del control estadounidense, tras la captura de su presidente Nicolás Maduro por parte del ejército estadounidense en un ataque a su capital, está poniendo a prueba sus relaciones diplomáticas.
(Redacción Reuters)